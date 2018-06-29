Евросоюз предложил нескольким странам разместить центры по приему мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. ЕС уже сделал "нескольким странам" за пределами Европы предложения по размещению миграционных центров, сообщил в пятницу журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.

"Вместе с УВКБ (Управление Верховного комиссара по делам беженцев. – Прим. ред.) ООН и Международной организаций миграции (МОМ. – Прим. ред.) будет проделана работа, при уважении суверенитета третьих стран, по созданию таких организаций, мы предложили это нескольким странам, теперь это будет работа ЕК и Управления верховного комиссара", — сообщил Макрон журналистам, отвечая на вопрос, в каких странах могут быть размещены центры по приему мигрантов.

"Что касается Европы, то это на добровольной основе и в странах, которые являются странами первого въезда. И это им говорить, готовы ли они открывать, хотят ли такие центры, некоторые вчера ясно объяснили, но делать заявления публично должны они сами", — добавил он, не назвав ни одного потенциального кандидата.

Ранее источник в структурах ЕС заявил журналистам на саммите, что Ливия в рамках этой программы не рассматривалась из-за проблем с безопасностью на своей территории, однако поднимался вопрос оказания содействия ливийским силам береговой охраны.

В одобренных лидерами заключениях саммита говорится, что для борьбы "с бизнес-моделью контрабандистов и предотвращения гибели людей, необходимо устранить стимул" для опасной переправки людей через море. Это требует нового подхода, "основанного на совместных или взаимодополняющих действиях государств-членов по высадке тех, кто спасен в ходе поисково-спасательных операций".

"В этом контексте Евросовет призывает Совет и Комиссию оперативно изучить концепцию региональных платформ высадки в тесном сотрудничестве с соответствующими третьими странами, а также УВКБ и МОМ. Такие платформы должны функционировать с учетом индивидуальных ситуаций, при полном уважении международного права и без создания фактора притяжения", — говорится в документе.