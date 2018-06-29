СМИ: взрыв в столице Эфиопии был частью крупного заговора

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Взрыв на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда 23 июня, в результате которого пострадали не менее 156 человек и двое погибли, был частью заговора, одновременно со взрывом произошло отключение электроэнергии и наблюдались перебои со связью, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис премьера.

В минувшую субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера в столице страны Аддис-Абебе произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, гранату бросили в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал. В результате взрыва два человека погибли, 156 пострадали. Правительство приняло решение назвать день, когда произошел взрыв, "Днем любви".

"Доказано, что попытка сорвать митинг подразумевала другие намерения в дополнение к подрыву гранаты", — приводит агентство отрывок из заявления офиса премьер-министра. В заявлении отмечается, что "отключение электроэнергии и нарушение в сети электросвязи совпали" со временем взрыва.

"Во-вторых, предпринимаются скоординированные действия экономического саботажа, чтобы увеличить стоимость проживания и, в-третьих, работа многих агентств, предоставляющих различные услуги населению, нарушена", — сообщается в заявлении.