На севере Мали нейтрализовали не менее 15 террористов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Мали в ходе совместной операции с французским подразделением "Бархан" нейтрализовали не менее 15 террористов на севере страны, сообщает в пятницу газета Parisien со ссылкой на генштаб Франции.

По данным издания, операция прошла 22 июня.

"Отряду малийских солдат совместно с подразделением "Бархан" удалось вытеснить порядка 20 радикалов из лесистой местности района Инабельбель на севере города Тумбукту в Мали", — цитирует газета заявление французского генштаба.

В ходе операции часть террористов были ликвидированы, остальные задержаны. Кроме того, было изъято большое количество боевой техники и оружия, пишет газета.

Целью операции "Бархан", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе, является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих.