ЦИК Молдавии признал недействительными выборы мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 29 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия признала выборы мэра Кишинева недействительными, повторного голосования не будет, заявила на заседании в пятницу председатель ЦИК Алина Руссу.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов.

"Прошу признать местные выборы мэра Кишинева недействительными", — заявила Руссу.

По ее словам, ЦИК не имеет права обсуждать судебные решения, а проведение повторного голосования невозможно. Предложение Руссу было поддержано пятью голосами из девяти возможных.

Десятки человек собрались у здания ЦИК Молдавии с требованием признать результаты выборов мэра столицы и признать Нэстасе градоначальником. Независимо от решения ЦИК, в воскресенье в центре столицы пройдет митинг в поддержку Нэстасе.

Всеобщие местные выборы в Молдавии пройдут летом 2019 года.

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