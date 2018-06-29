Создание хаоса в Иране не в интересах США, считают в Турции

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушошлу назвал несправедливой и односторонней санкционную политику США по отношению к Ирану, добавив, что создание хаоса в этой стране не выгодно никому, в том числе самому Вашингтону.

"Если решения США справедливые, направлены на стабильность и мир, то мы их поддержим. Но если они нам кажутся несправедливыми, мы не обязаны присоединяться к ним. У нас тоже есть разногласия с Ираном, но создание хаоса в таких больших странах, как Иран, не выгодно никому – ни Ирану, ни нам, ни США. Иран – наш сосед, поэтому мы не обязаны поддерживать односторонние решения, тут нужно быть осторожными", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV

Ранее высокопоставленный сотрудник госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Индию и Китай. Ранее Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций против Тегерана.

Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил накануне, что ни одна страна не имеет права навязывать свои требования и волю другим, и выразил уверенность в том, что другие страны не согласятся с политикой Вашингтона.