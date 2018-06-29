Киев готов обменять 23 россиян на осужденных украинцев

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Киев готов передать Москве 23 россиянина, которые осуждены на Украине, в обмен на 23 украинцев, осужденных в России. Такое заявление сделала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".
При этом Денисова отметила, что намерена проинформировать послов стран-участниц "нормандского формата", Евросоюза и США относительно того, что ей не удалось посетить украинцев, осужденных в России. Также она заявила о намерении сообщить об этом комиссару Совета Европы по правам человека.
В СМИ неоднократно появлялась информация о возможности обмена осужденными, в частности отбывающего наказание в России украинца Олега Сенцова на арестованного в Киеве главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Недавно омбудсмены обеих стран предприняли попытки навестить своих граждан в тюрьмах, но осуществить это так и не удалось.
Дело Олега Сенцова
Денисова поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье Сенцова. Она написала на своей странице в Facebook, что адвокат заключенного утверждает, что Сенцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ.
Москалькова позже сообщила РИА Новости, что планирует посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.
Дело Вышинского
В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Вышинского никто не инициировал. Что касается Сенцова, то, отметил Песков, он отбывает наказание по серьезному обвинению в подготовке терактов, у Вышинского же совсем другая ситуация — его обвиняют в госизмене за профессиональную журналистскую деятельность.