Киев готов обменять 23 россиян на осужденных украинцев

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Киев готов передать Москве 23 россиянина, которые осуждены на Украине, в обмен на 23 украинцев, осужденных в России. Такое заявление сделала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Она добавила, что это можно сделать как в рамках экстрадиции, так и в рамках обмена.

При этом Денисова отметила, что намерена проинформировать послов стран-участниц "нормандского формата", Евросоюза и США относительно того, что ей не удалось посетить украинцев, осужденных в России. Также она заявила о намерении сообщить об этом комиссару Совета Европы по правам человека.

В СМИ неоднократно появлялась информация о возможности обмена осужденными, в частности отбывающего наказание в России украинца Олега Сенцова на арестованного в Киеве главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Недавно омбудсмены обеих стран предприняли попытки навестить своих граждан в тюрьмах, но осуществить это так и не удалось.

Дело Олега Сенцова

Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.



Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что направила своей украинской коллеге Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня. До этого она также сообщала СМИ, что, по полученным от местного омбудсмена данным, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Денисова поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье Сенцова. Она написала на своей странице в Facebook, что адвокат заключенного утверждает, что Сенцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ.

Москалькова позже сообщила РИА Новости, что планирует посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.

Дело Вышинского

В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Вышинского никто не инициировал. Что касается Сенцова, то, отметил Песков, он отбывает наказание по серьезному обвинению в подготовке терактов, у Вышинского же совсем другая ситуация — его обвиняют в госизмене за профессиональную журналистскую деятельность.