В Англии экс-полицейского будут судить за давку на стадионе

ЛОНДОН, 29 июн — РИА Новости, Мария Табак. Бывший шеф отделения полиции Южного Йоркшира Дэвид Дакенфилд вновь предстанет перед судом по делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, постановил в пятницу суд города Престон (графство Ланкашир).

Матч "Ливерпуль"-"Ноттингем Форест" на "Хиллсборо" 15 апреля 1989 года обернулся гибелью в давке 96 человек. В конце июня нынешнего года Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения шести людям, в том числе, Дакенфилду. Однако решение относительно суда над Дакенфилдом, отвечавшего за безопасность во время матча, могло быть принято только после снятия запрета на повторный суд, введенного в 1999 году, после того, как Дакенфилд подвергся судебному преследованию по частному иску семей погибших.

Сегодня судья сэр Питер Опеншоу дал положительный ответ на ходатайство Королевской прокурорской службы о снятии запрета на повторный суд.

Дакенфилду предъявлены обвинения в убийстве вследствие грубой неосторожности 95 человек из 96 погибших в тот день (за гибель 96-го человека — Тони Блэнда — обвинения не могут быть предъявлены, так как тот скончался через четыре года после трагедии).

Также перед судом предстанут секретарь футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдей" ("Хиллсборо" был домашним стадионом клуба с 1899 года) Грэм Генри Макрелл, который также отвечал за безопасность 15 апреля 1989 года, адвокат Питеру Меткалф, представлявший сторону полиции Южного Йоркшира на первых процессах по делу "Хиллсборо", бывший старший суперинтендант полиции Южного Йоркшира Дональд Дентон и бывший старший следователь полиции Южного Йоркшира Алан Фостер. Бывший главный констебль полиции Западного Йоркшира сэр Норман Беттисон обвиняется в пренебрежении своими обязанностями на общественной должности по четырем пунктам, предварительные слушания по его делу возобновятся в конце августа.

Дакенфилд и Макрелл должны предстать перед судом 10 сентября, Меткалф, Дентон и Фостер – в январе 2019 года.

В апреле 2016 года суд присяжных признал, что гибель 96 человек в давке на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде была убийством, а не несчастным случаем, вопреки выводам предыдущего расследования о том, что причиной произошедшего якобы было трагическое стечение обстоятельств и поведение самих болельщиков.

По мнению присяжных, полиция и организаторы допустили ошибки на всех этапах: при планировании, при подготовке к матчу, при открытии ворот на стадион и уже потом, во время давки. Трагедии также способствовали особенности конструкции стадиона и нарушения в процессе проверки здания.