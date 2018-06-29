В Париже открыли памятную доску, посвященную Сталинградской битве

ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Памятная доска, посвященная Сталинградской битве, была открыта в пятницу в 19 округе Парижа на одноименной площади в присутствии посла РФ во Франции Алексея Мешкова и представителей парижской мэрии.
По его словам, поэтому не случайно Сталинград стал не только символом победы, но и символом стойкости духа.
"Почему так важно то, что сегодня будет установлена эта памятная доска? Потому что уходят, к сожалению, ветераны из жизни, и теперь это наша с вами задача, чтобы будущие поколения наших народов знали все ужасы, которые пришлось пережить нашим предкам, и не допустили повторения таких же страшных войн", — указал глава российской дипмиссии.
Мешков обратил внимание на то, что сегодня "в целом ряде европейских стран опять поднимают голову недобитые нацисты и их последователи". "Поэтому нам особенно важно быть всем вместе и не дать переписать им историю", — подчеркнул Мешков.
Ренессанс в отношениях
Российский посол выразил благодарность мэрии Парижа и мэрии 19 округа за принятое решение открыть памятную доску на площади Сталинградской битвы.
Это свидетельство того, что никакие политические и международные катаклизмы не смогут развести народы РФ и Франции, считает посол. "Мы исторически близки, мы прошли вместе через многие испытания. И я убеждён, что ренессанс в наших отношениях наступил, а ренессанс несёт большие совместные свершения", — заключил он.
Чтобы помнили
Помощник мэра Парижа Катрин Вье-Шарье отметила, что площадь, на которой сегодня открывается памятная табличка, носит имя Сталинградской биты с 10 февраля 1946 года.
"Но некоторые парижане, некоторые прохожие, некоторые группы туристов не понимают значения этого названия и связывают его только с личностью Сталина", — сказала она.
По ее словам, некоторые забывают, что Сталинград — это город, который сегодня называется Волгоград, а Сталинградская битва — одна из самых кровопролитных во времена Второй мировой войны, что она стала поворотным моментом в ходе военных действий.
Франция и Париж дорожат этой памятью и чтут жертву миллионов русских, украинцев, казахов, белорусов, армян, таджиков и других народов, а также западных союзников, принимавших участие в войне, отметила помощник мэра Парижа.
Оборона города Сталинграда длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 годов и завершилась разгромом крупной немецкой группировки в междуречье Дона и Волги. Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, которая наряду со сражением на Курской дуге (1943) стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.