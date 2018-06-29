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В мире

В Париже открыли памятную доску, посвященную Сталинградской битве

(обновлено: 14:53 29.06.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветские артиллеристы во время одного из уличных боев в Сталинграде. Ноябрь 1942 года. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Из фонда Центрального музея Вооруженных Сил СССР в МосквеСоветские артиллеристы во время одного из уличных боев в Сталинграде. Ноябрь 1942 года. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Из фонда Центрального музея Вооруженных Сил СССР в Москве
© РИА Новости
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ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Памятная доска, посвященная Сталинградской битве, была открыта в пятницу в 19 округе Парижа на одноименной площади в присутствии посла РФ во Франции Алексея Мешкова и представителей парижской мэрии.

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© РИА Новости . Геннадий Мельник
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"Для нас сегодня очень важный день, потому что, действительно, Сталинградская битва не только изменила судьбу Второй мировой войны, она изменила судьбу мира. В этой битве погибло 800 тысяч наших сограждан. Сражались они вместе, плечом к плечу — русские, казахи, белорусы, таджики, армяне. Они думали только об одном — как защитить свою общую Родину", — сказал посол РФ в Париже, выступая на церемонии открытия.

По его словам, поэтому не случайно Сталинград стал не только символом победы, но и символом стойкости духа.

"Почему так важно то, что сегодня будет установлена эта памятная доска? Потому что уходят, к сожалению, ветераны из жизни, и теперь это наша с вами задача, чтобы будущие поколения наших народов знали все ужасы, которые пришлось пережить нашим предкам, и не допустили повторения таких же страшных войн", — указал глава российской дипмиссии.

Мешков обратил внимание на то, что сегодня "в целом ряде европейских стран опять поднимают голову недобитые нацисты и их последователи". "Поэтому нам особенно важно быть всем вместе и не дать переписать им историю", — подчеркнул Мешков.

Ренессанс в отношениях

Российский посол выразил благодарность мэрии Парижа и мэрии 19 округа за принятое решение открыть памятную доску на площади Сталинградской битвы.

Трофейная карта План Барбаросса. 22 июня 1941
© Минобороны
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"Мы не так давно проводили выставку, посвящённую Сталинградской битве, и к большому для себя удовольствию узнали, что Франция — это страна, которая стоит на первом месте в плане названия улиц, площадей, переулков именем Сталинград. Мы это очень ценим", — сказал он.

Это свидетельство того, что никакие политические и международные катаклизмы не смогут развести народы РФ и Франции, считает посол. "Мы исторически близки, мы прошли вместе через многие испытания. И я убеждён, что ренессанс в наших отношениях наступил, а ренессанс несёт большие совместные свершения", — заключил он.

Чтобы помнили

Помощник мэра Парижа Катрин Вье-Шарье отметила, что площадь, на которой сегодня открывается памятная табличка, носит имя Сталинградской биты с 10 февраля 1946 года.

"Но некоторые парижане, некоторые прохожие, некоторые группы туристов не понимают значения этого названия и связывают его только с личностью Сталина", — сказала она.

По ее словам, некоторые забывают, что Сталинград — это город, который сегодня называется Волгоград, а Сталинградская битва — одна из самых кровопролитных во времена Второй мировой войны, что она стала поворотным моментом в ходе военных действий.

Самолеты эскадрильи Нормандия-Неман. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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"И чтобы не забывать об этом, мы открываем сегодня эту памятую доску… Это наша ответственность — устранить все непонимания и путаницу и напомнить о значении площади Сталинградской битвы… объяснить это прохожим, туристам, детям", — подчеркнула она.

Франция и Париж дорожат этой памятью и чтут жертву миллионов русских, украинцев, казахов, белорусов, армян, таджиков и других народов, а также западных союзников, принимавших участие в войне, отметила помощник мэра Парижа.

Оборона города Сталинграда длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 годов и завершилась разгромом крупной немецкой группировки в междуречье Дона и Волги. Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, которая наряду со сражением на Курской дуге (1943) стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

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© РИА Новости
Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы
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