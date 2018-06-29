Российские военные в Таджикистане отработали защиту своей базы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы уничтожили условную бандгруппу, которая по сценарию учений намеревалась атаковать российские объекты, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

"По замыслу практических действий разведывательная группа совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов вскрыла колонну "джихад-мобилей", двигающуюся в сторону важных объектов военной базы. Усиленная батальонно-тактическая группа перекрыла маршрут движения "бандгруппы", и при поддержке ударных вертолетов Ми-24 мотострелки уничтожили наступающие группы "боевиков". Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" завершили разгром разрозненных групп "боевиков", — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы 70 единиц техники. Учения состоялись на горном полигоне Ляур, уточняет ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.