Саммит стран Евросоюза одобрил заключения по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Мария Князева. Саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил в пятницу заключения по вопросу выхода Великобритании из ЕС, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

"Приняты заключения по Brexit 27 (стран) ЕС", — написал Туск в Twitter.

Саммит 27 стран ЕС приветствует достигнутый прогресс в переговорах по соглашению о "разводе" страны и союза, говорится в заключениях. Однако отмечается и необходимость достижения договоренности по ряду оставшихся аспектов, включая применение этого соглашения к Гибралтару. Помимо этого, саммит выразил опасения отсутствием достаточного прогресса в переговорах по вопросу Ирландии и Северной Ирландии.

Евросовет отметил необходимость активизации усилий, чтобы соглашение о Brexit можно было заключить как можно скорее. Также необходимо ускорение работы для прояснения структуры будущего партнерства страны и союза. Это требует, в том числе, наличия "реалистичных" предложений со стороны Великобритании по ее позиции по будущим отношениям, свидетельствует документ.

Ранее пожелавший остаться неназванным представитель структур ЕС сообщил, что лидеры Евросоюза на саммите могут выразить озабоченность из-за отсутствия прогресса в рамках Brexit по вопросу ирландской границы, а также призовут Лондон прояснить свою позицию по будущим отношениям.

Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявлял, что Евросоюз готов обсуждать c Британией варианты решения проблемы ирландской границы после выхода королевства из ЕС, но без этого никакое итоговое соглашение по Brexit невозможно.

ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.