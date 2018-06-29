В Минске заявили, что начали "нащупывать твердую экономическую почву" с ЕС

МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что Белоруссия и Евросоюз в своих отношениях постепенно начинают "нащупывать твердую экономическую почву".

Ранее в июне Минск посетили еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль, которые приняли участие в неформальном министерском диалоге стран "Восточного партнерства". Заседания были посвящены реализации белорусского предложения по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Евросоюза.

"Радует, что в своих отношениях с европейскими коллегами мы все же начинаем постепенно нащупывать твердую экономическую почву. Предложение Беларуси сделать сферу цифровой экономики приоритетом "Восточного партнерства" вызвало большой интерес в политических, экспертных и деловых кругах не только стран — участниц этой инициативы ЕС, но и других государств Европы", — заявил Андрейченко на закрытии весенней сессии парламента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря 2017 года подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий и прихода в республику мировых IT-компаний. В частности, документ, который вступил в силу в конце марта, узаконил в республике такие понятия, как криптовалюты, блокчейн и смарт-контракт, а также новые инструменты совершения инвестиционных сделок. Кроме того, для IT-компаний предусмотрены налоговые льготы, упрощаются процедуры осуществления внешнеторговой деятельности, найма иностранцев.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне участия Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер.