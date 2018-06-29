Киев задействует частные военные компании в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Власти Украины ведут переговоры с частными военными компаниями из США и Польши о привлечении иностранных наемников к силовому возвращению Донбасса под контроль Киева, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По его словам, Киев планирует после согласования вопроса о введении миротворцев в Донбасс провести спецоперацию с привлечением иностранных частных военных компаний. Их задачей будет прорыв обороны на горловском или дебальцевском направлении.
"Украинские власти намерены накануне ввода миротворцев перекроить линию соприкосновения войск и закрепить ее миротворческим контингентом", — добавил Безсонов.