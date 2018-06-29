Премьер-министр Швеции недоволен итогами саммита ЕС по мигрантам

СТОКГОЛЬМ, 29 июн — РИА Новости, Людмила Божко. Глава правительства Швеции Стефан Лёвен остался неудовлетворенным результатами саммита ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе по вопросам миграции. Об этом он заявил шведскому телевидению SVT по окончании встречи.
В интервью шведской газете Aftonbladet он также сказал, что "Мы надеялись на большее".
"Без сомнения, появился новый политический ландшафт в Европе. Нам следовало бы договориться о распределении беженцев до этого саммита, но отдельные страны не хотят принимать их. Они считают, что достаточно закрыть границы", — процитировала слова Лёвена газета.
Прошедшие переговоры он описал как "долгие и временами очень сложные". По поводу лагерей для беженцев он сказал, что страны ЕС далеки от вопроса о местах их обустройства.