В МИД назвали резолюцию ООН по Приднестровью контрпродуктивной

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Проект резолюции Генассамблеи ООН по выводу российских войск из Приднестровья, предложенный Молдавией, является контрпродуктивным, Москва разочарована молдавской инициативой, заявил посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев.

Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в минувшую пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались. При этом МИД РФ заявил, что принятие резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья может подорвать хрупкий прогресс урегулирования в регионе.

По его словам, "вброшенный Кишиневом" провокационный проект резолюции ГА ООН является контрпродуктивным.

"Воспринимаем это как удар по позитиву переговорного процесса, осложняющий и без того непростую ситуацию в регионе. Российская Федерация разочарована не только молдавской инициативой, но и тем, что ряд стран сочли для себя возможным присоединиться к столь опасной и одиозной инициативе в качестве соавторов", — говорится в тексте выступления Губарева на рабочей сессии I Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности "Конфликты и кризисные ситуации в зоне ОБСЕ: укрепление безопасности и доверия", опубликованном на сайте МИД РФ.

Губарев добавил, что данная инициатива Кишинева может скомпрометировать хрупкий прогресс, наметившийся в последние месяцы в приднестровском урегулировании.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что вопрос вывода миротворческого контингента из Приднестровья может быть рассмотрен только после политического урегулирования приднестровского конфликта.