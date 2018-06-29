У упавшего Мумбаи самолета не было сертификата летной годности

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн — РИА Новости. Легкий турбовинтовой самолет Beechcraft King Air C90, потерпевший крушение в четверг на окраине индийского мегаполиса Мумбаи (штат Махараштра), не имел действительного сертификата летной годности, говорится в распространенном сообщении министерства гражданской авиации страны.

"Его предыдущий полет состоялся 22 февраля 2008 года, когда самолет еще принадлежал правительству штата Уттар-Прадеш. В 2014 году, его выкупила компания UY Aviation, и на протяжении последних полутора лет он находился на техническом обслуживании. (Вчера) состоялся первый пробный полет, он проходил по завершении техобслуживания и перед подачей заявки на получение сертификата летной годности", — сказано в сообщении индийского ведомства.

Как сообщалось ранее, самолет, выполнявший чартерный рейс, в четверг упал рядом со строящимся зданием в одном из густонаселенных пригородов Мумбаи, после чего загорелся. В результате крушения погибли пять человек, в том числе два пилота и два техника, находившиеся на борту машины.

Причина аварии пока остается неизвестна.