Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. Об этом лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Там и о Зеленом Клине (российские территории Дальнего Востока — Прим.ред.) можно говорить и о Стародубщине (Брянская область — ред.), Холмщине (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщине (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее", — сказал политик, добавив при этом, что Киев уважает границы, признанные после Второй мировой войны.

По словам Тягнибока, Россия также "украла" у Украины культурное наследие — "песни Сечевых стрельцов" и множество других "украинских произведений".

"Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание: песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказывается, украдены у нас, украинцев", — добавил лидер "Свободы".

Ранее Тягнибок обвинял Польшу в планировании захвата части Украины, а другой лидер украинских националистов, экс-глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош заявлял о намерениях захватить Кубань и Воронеж.

*Экстремистская организация, запрещена в России