БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе смогли после почти 12-часовых дискуссий согласовать итоговый документ по миграции, из-за которого Италия заблокировала принятие других пунктов повестки, и уже под самый занавес первого затянувшегося переговорного дня принять политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ.

Ожиданий "легкого саммита" ни у кого изначально не было, но умеренно оптимистичные заявления лидеров, прибывавших на саммит в середине дня с ожиданиями консенсуса, уже через пару часов сменились тишиной пресс-служб. А еще через некоторое время собравшимся в пресс-центре журналистам внезапно объявили об отмене пресс-конференции главы Евросовета Дональда Туска и председателя ЕК Жана-Клода Юнкера, которые, по идее, должны были сообщить о согласовании лидерами заключений по темам, не вызывавшим разногласий.

Римская пауза

Причины столь неординарного для институтов ЕС решения стали понятны только после объяснений вышедших к журналистам источников из национальных делегаций: Италия решила не подписываться под заключениями официальной повестки, пока не будет согласован документ по миграции.

Как пояснили знакомые с ходом дискуссий источники, Италия решилась на такой шаг, после того как ее подход к решению миграционных проблем был отвергнут как неприемлемый. И, как и грозился премьер Джузеппе Конте, Рим пошел ва-банк. Странам ЕС не оставалось ничего иного, кроме как согласиться до победного искать компромисс по миграционным проблемам.

В официальном сообщении пресс-службы Евросовета "виновник" такого нештатного развития событий не назывался, но все работавшие на саммите журналисты понимали, о ком идет речь. "Сегодня во второй половине дня Европейский Совет провел обмен мнениями со спикером Европарламента и генеральным секретарем НАТО, а также провел обсуждения по вопросам безопасности и обороны, рабочих мест, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий и другим вопросам, таким как расширение, MH17 и бюджет", — говорилось в сообщении пресс-службы.

"Поскольку один из членов занял свою позицию по всем выводам, на данном этапе никакие заключения не согласованы… По этой причине пресс-конференция институциональных представителей ЕС была отменена и состоится в пятницу после окончания саммита стран зоны евро", — сообщила пресс-служба.

С этого момента стартовал многочасовой марафон по согласованию формулировок. Ожидавшие итоговых решений и заинтригованные возникшей паузой журналисты толпой бросались к появлявшимся в кулуарах чиновникам и представителям национальных делегаций, пытаясь узнать детали переговоров.

Уже далеко за полночь главной интригой стало, успеют ли лидеры перейти от вопросов миграции к минским соглашениям, учитывая, что во второй день саммита участие Британии не предполагается, а без Терезы Мэй принять консенсусное решение технически невозможно.

Развязка

Одобренный лидерами ЕС на саммите в четверг документ по проблемам миграции, разные пункты из которого в течение ночи "утекали" прессе, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Союза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание "на добровольной основе" контролируемых центров для мигрантов в Европе, где могла бы осуществляться оценка того, насколько они нуждаются в предоставлении статуса беженца.

"Евросовет полон решимости продолжать и укреплять эту политику, чтобы предотвратить возвращение к неконтролируемым потокам 2015 года и дальнейшему пресечению нелегальной миграции на всех существующих и новых маршрутах", — говорится в документе.

ЕС намерен еще больше активизировать усилия по пресечению действий контрабандистов, в частности, в Ливии. Для борьбы с трафиком нелегалов предлагается в сотрудничестве с третьими странами продумать концепцию создания региональных центров высадки мигрантов. Лидеры ЕС заявили и о необходимости значительно активизировать возвращение нелегальных мигрантов и согласились выделить второй транш в фонд для беженцев в Турции, с которой в 2016 году ЕС согласовал совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Евросовет признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования "Шенгена" и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ. Саммит ЕС призвал также найти консенсус по "Дублинской системе" (регулирует процедуру предоставления убежища в Евросоюзе), но фактически перенес реформу, постановив, что доклад о ходе работы должен быть представлен только к октябрю.

© AP Photo / Alik Keplicz Люди держат флаг ЕС во время парада Шумана в Варшаве © AP Photo / Alik Keplicz Люди держат флаг ЕС во время парада Шумана в Варшаве

И снова санкции



Разрешив миграционные дискуссии, лидеры ЕС уже под утро перешли к вопросу оценки выполнения минских соглашений. Официальной этот пункт в повестке не фигурирует и в финальном заключении не указан.

Как объяснял источник, знакомый с ходом переговоров, доклад лидеров Франции и ФРГ участникам саммита ЕС по минским соглашениям и обсуждение, которое могло за этим последовать, не должны были занять много времени, длительного обсуждения не ожидалось.

"Доклад не займет много времени, он будет сразу после завершения переговоров по миграции. Обсуждение после доклада, конечно, может быть, но краткое", — сказал источник. Новость о согласовании такого решения лидерами ЕС также поступила журналистам от источников, а официальное сообщение ожидается уже после запуска формальных процедур.

"Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям. Ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев", — пояснил источник, не предоставив больше никаких подробностей.

После согласования политического решения о продлении санкций против РФ формальная процедура подготовки решения должна начаться уже в понедельник.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года. Москва, неоднократно подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

Российская тематика фигурировала на саммите также в контексте расследования обстоятельств крушения рейса MH17 на Украине. ЕС в итоговых заключениях призвал РФ "признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 году".

"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности", — говорится в документе.

Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.