Во Франции рассказали о "добровольном" создании центров для мигрантов в ЕС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Контролируемые миграционные центры в Европе, создание которых предусматривается достигнутым ЕС соглашением по миграции, будут строиться на добровольной основе, сообщила министр по европейским делам Франции при МИД Натали Луазо.
"Речь идет именно о принципе добровольности. Центры приема будут созданы там, где страны прибытия захотят это сделать. Это благоразумно. Такие центры — это признание того факта, что когда кто-то приезжает на европейскую территорию,…именно Европа должна брать на себя ответственность за размещение тех, кто просит убежище", — заявила министр в эфире радиостанции Europe 1.BFMTV, Луазо отказалась прямо ответить на вопрос, будет ли Франция создавать контролируемые миграционные центры. Министр отметила, что "априори нет причин для того, чтобы Франция была страной первичного прибытия". Вместе с тем, по словам Луазо, Париж готов предоставлять необходимую помощь в размещении прибывающих в Европу мигрантов.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.