Во Франции рассказали о "добровольном" создании центров для мигрантов в ЕС

Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции. Архивное фото

Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Контролируемые миграционные центры в Европе, создание которых предусматривается достигнутым ЕС соглашением по миграции, будут строиться на добровольной основе, сообщила министр по европейским делам Франции при МИД Натали Луазо.

В Брюсселе 28-29 июня проходит заседание Евросовета. Ранее сообщалось, что одобренный лидерами ЕС на саммите в четверг документ по проблемам миграции предусматривает в числе прочего создание контролируемых центров для мигрантов в Европе.

"Речь идет именно о принципе добровольности. Центры приема будут созданы там, где страны прибытия захотят это сделать. Это благоразумно. Такие центры — это признание того факта, что когда кто-то приезжает на европейскую территорию,…именно Европа должна брать на себя ответственность за размещение тех, кто просит убежище", — заявила министр в эфире радиостанции Europe 1.

Позже, в эфире телеканала BFMTV , Луазо отказалась прямо ответить на вопрос, будет ли Франция создавать контролируемые миграционные центры. Министр отметила, что "априори нет причин для того, чтобы Франция была страной первичного прибытия". Вместе с тем, по словам Луазо, Париж готов предоставлять необходимую помощь в размещении прибывающих в Европу мигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.