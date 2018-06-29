Встреча Путина и Трампа может пройти в городе-спутнике Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, пройдет в городе-спутнике Хельсинки — Вантаа, заявил в пятницу в интервью газете Helsingin Sanomat мэр столицы Финляндии Ян Вапаавуори.

Ранее в июне в Финляндии состоялась встреча высокопоставленных генералов РФ и США Валерия Герасимова и Джозефа Данфорда, она проходила в принадлежащей финскому правительству усадьбе Кенигстедт в городе Вантаа.

"С большой вероятностью встреча (Путина и Трампа — ред.) пройдет в Вантаа. Если она пройдет в Вантаа, в мире всё равно будут говорить, что она прошла в Хельсинки", — отметил Вапаавуори.

В любом случае это принесет пользу всему столичному региону Финляндии. "Будет много туристов, ясно, что центральных отелей будет недостаточно для гостей. Многие выиграют от этого", — сказал мэр.

Также он уверен, что в мире не много мест, которые могут провести подобное мероприятие в подобные короткие сроки, и отметил, что город не несет дополнительных расходов в связи с проведением российско-американского саммита.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.