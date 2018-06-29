Саммит Евросоюза призвал к сотрудничеству с НАТО

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Саммит ЕС призвал к координации между странами и с НАТО для снижения угроз от разведывательной деятельности третьих стран, говорится в одобренных в пятницу заключениях Евросовета.

"Евросовет призывает к дальнейшей координации между государствами-членами и, при необходимости, на уровне ЕС и в консультации с НАТО, чтобы уменьшить угрозу враждебной разведывательной деятельности", — говорится в документе.

"Евросовет призывает к дальнейшему углублению сотрудничества между ЕС и НАТО, при полном соблюдении принципов открытости, взаимности и независимости в принятии решений ЕС, в том числе в рамках новой совместной декларации", — указано в нем.

"Евросовет приветствует прогресс в области военной мобильности в рамках сотрудничества ЕС-НАТО, ожидает завершения разработки военных требований в рамках плана действий ЕС по военной мобильности и призывает государства-члены упростить и стандартизировать соответствующие правила и процедуры к 2024 году", — говорится в заключениях.