Индия и США обсудят санкции против России

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн — РИА Новости. Главы оборонных и внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Индии на предстоящем первом раунде диалога в формате "2+2" обсудят санкции в отношении России, а также планы Нью-Дели по закупке у РФ зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Это как раз та причина, по которой был создан формат диалога "2+2" — чтобы обсуждать такого рода проблемы и решать их вместе", — сказала Хейли в интервью телеканалу NDTV

По ее словам, в Вашингтоне, "безусловно, осознают длительный характер отношений Индии и России". "Однако Соединенные Штаты должны реагировать в отношении того, что мы считаем проблемами… Многочисленные события, связанные с Россией, стали причиной того, что Конгресс решил действовать и ввел санкции. Мы ничего не можем с этим сделать, теперь это закон", — сказала американский дипломат.

На вопрос о том, готов ли Вашингтон сделать исключение для Нью-Дели в вопросе оборонного сотрудничества с РФ, постпред США ответила: "Я думаю, подход нынешней администрации состоит в том, чтобы изучить, что может быть сделано и какие существуют варианты".

В начале июня министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что переговоры по поставкам российских ЗРС С-400 находятся на финальной стадии. США выступают против этой сделки, заявляя, что закупка Индией этих систем может повлиять на возможности совместной работы Вашингтона и Нью-Дели в будущем.

Первый раунд переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств Индии и США в формате "2+2" должен был пройти в Вашингтоне 6 июля. Тем не менее, в среду индийский МИД сообщил, что в Вашингтоне решили отложить проведение встречи четырех министров на неопределенный срок в силу "неустранимых причин". Находившаяся в эти дни с визитом в Нью-Дели постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что такое решение никак не связано с вопросами двухсторонних отношений Индии и Соединенных Штатов. В свою очередь, официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар сообщил журналистам, что новые дата и место проведения диалога "2+2" будут согласованы уже в ближайшее время.