Саммит ЕС призвал к скорейшему принятию нового режима санкций по химоружию

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Евросовет призвал к скорейшему принятию нового режима ограничительных мер ЕС для решения проблемы распространения химоружия, говорится в документе, одобренном лидерами Евросоюза.

"Евросовет призывает к скорейшему принятию нового режима ограничительных мер ЕС для решения проблемы использования и распространения химического оружия. После внеочередной конференции государств-участников Конвенции по запрету химического оружия ЕС обязуется поддерживать осуществление ее решений", — сказано в документе.

Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге 27 июня одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает это решение нелегитимным.