ЕС предложил разработать меры по противодействию пропаганде и киберугрозам

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Саммит ЕС поручил подготовить к декабрю предложения по скоординированному реагированию ЕС на проблемы дезинформации, а также поручил укрепить потенциал противодействия киберугрозам, говорится в одобренных в пятницу заключениях Евросовета.

"Евросовет предлагает верховному представителю и Еврокомиссии представить к декабрю 2018 года в сотрудничестве с государствами-членами и в соответствии с выводами Европейского совета, сделанными в марте 2015 года, план действий с конкретными предложениями по скоординированному реагированию ЕС на вызов дезинформации, включая соответствующие мандаты и достаточные ресурсы для соответствующих групп по стратегической коммуникации", — говорится в документе.

"Евросовет подчеркивает необходимость укрепления потенциала противодействия угрозам кибербезопасности извне и просит учреждения и государства-члены осуществлять меры, направленные, в том числе на установление происхождения кибератак", — указано в заключениях саммита.