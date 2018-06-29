Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита A в одном из американских штатов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита A в американском штате Огайо, говорится на сайте ведомства.

"По информации департамента здравоохранения штата Огайо от 23 июня 2018 года, на территории нескольких районов штата зарегистрирована вспышка гепатита А. Всего сообщается о 79 подтвержденных случаях заболевания, из которых в 58 пострадавшим потребовалась госпитализация", — говорится в сообщении.

В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явилось употребление наркотиков и несоблюдение правил личной гигиены, уточняется в сообщении. При этом установлена связь со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган, Западная Вирджиния.

Согласно сообщению, в настоящее время производится поставка вакцин в пораженные районы, начата прививочная кампания.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.