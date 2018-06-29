Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита A в одном из американских штатов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита A в американском штате Огайо, говорится на сайте ведомства.
В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явилось употребление наркотиков и несоблюдение правил личной гигиены, уточняется в сообщении. При этом установлена связь со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган, Западная Вирджиния.
Согласно сообщению, в настоящее время производится поставка вакцин в пораженные районы, начата прививочная кампания.
Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.