Министры обороны США и Японии договорились о взаимодействии по вопросу КНДР

ТОКИО, 29 июн — РИА Новости. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра и глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердили курс на тесное взаимодействие по вопросам безопасности в регионе, в том числе по вопросам, связанным с КНДР, сообщила телекомпания NHK.

"Мы пришли к единому мнению о тесном взаимодействии Японии и США и мирового сообщества с тем, чтобы, следуя резолюциям Совета безопасности ООН, реализовать полное, проверяемое и необратимое уничтожение всех видов оружия массового уничтожения Северной Кореи, включая биологическое и химическое, и баллистических ракет различной дальности", — сказал Онодэра.

Его американский коллега подтвердил тезис о необходимости "полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации" Северной Кореи.

Кроме того, стороны обсудили решение США и Южной Кореи приостановить совместные учения, которые обычно являлись раздражающим фактором для КНДР.

"Это решение (о приостановке совместных американо-южнокорейских учений) должно создать атмосферу для продвижения дипломатической деятельности, направленной на мирное решение проблем Северной Кореи", — сказал Джеймс Мэттис.

Министр Онодэра выразил понимание этого решения, подчеркнув, что оно должно "подтолкнуть дипломатические усилия". В то же время, в ходе встречи с Мэттисом обе стороны подчеркнули важность военных учений Японии, США и Кореи для безопасности и стабильности в регионе.

Глава Пентагона также подтвердил понимание американской стороной важности для Японии решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами и насильно удерживаемых в Северной Корее с 1970-80-х годов.

"Это гуманитарная проблема, мы постоянно поднимаем этот вопрос", — сказал Мэттис, вероятно, имея в виду американо-северокорейские переговоры в разных форматах.

Как ожидается, позднее состоятся встречи Джеймса Мэттиса с премьер-министром страны Синдзо Абэ и министром иностранных дел Таро Коно. Глава Пентагона приехал в Японию после визитов в Китай и Южную Корею.