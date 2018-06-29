Помпео обсудил с главой МИД КНР незаконную внешнюю торговлю КНДР

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД КНР Ван И незаконную внешнюю торговлю КНДР, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь отметил, что у КНДР впереди блестящее будущее, если она проведет денуклеаризацию, и подчеркнул, что важно продолжать полностью соблюдать все соответствующие резолюции СБ ООН по Северной Корее, в особенности те, что касаются незаконного экспорта угля из Северной Кореи и импорт очищенных нефтепродуктов через трансферы между судами, что запрещено ООН", — говорится в сообщении госдепа.

США заявляют, что Китай контролирует подавляющее большинство внешней торговли КНДР и поэтому усилия Пекина необходимы, чтобы перекрыть внешнюю торговлю Пхеньяна. Ранее СБ ООН ввел санкции почти на все товары КНДР, которые та поставляет в другие страны, а также запретил многие статьи экспорта в Северную Корею.