Антонов обсудил с главой делегации конгресса предстоящий визит в Россию

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с сенатором-республиканцем Ричардом Шелби, который возглавляет делегацию обеих палат конгресса, направляющуюся в Россию, сообщило в Twitter российское посольство.

"Накануне поездки американских законодателей в Москву посол Анатолий Антонов встретился с главой делегации сенатором Шелби. В ходе разговора обсуждались отношения России и США, а также детали предстоящего визита", — сообщило посольство.

Ранее сообщалось, что делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с российскими официальными лицами.