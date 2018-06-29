Трамп обсудил с президентом Португалии укрепление НАТО

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созой укрепление НАТО и диверсификацию энергетики в Европе, сообщил в заявлении Белый дом.

"Президент Трамп и президент Ребелу ди Соза обсудили расширение нашего сотрудничества в области безопасности и экономики, включая диверсификацию европейских энергетических ресурсов, совместные усилия по укреплению НАТО и план Португалии по приведению оборонных расходов в соответствие с целевыми показателями альянса", — говорится в заявлении.

Под диверсификацией энергоресурсов США традиционно понимают сокращение поставок из России в страны ЕС. Взамен США предлагают собственный сжиженный газ со строительством регазификационных терминалов по всей Европе, хотя эти планы пока не реализованы.