Источник: сроки реформы "дублинской системы" могут перенести

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Реформа "дублинской системы" в ЕС по итогам саммита в Брюсселе может быть отложена, конкретные сроки не определены, сообщил в пятницу журналистам источник в одной из национальных делегаций.
"Мы движемся к консенсусу по вопросу реформы "дублинской системы", процентов на 90%, при этом она может быть отложена, на какой срок, еще не определено, есть пара стран, которые не очень довольны сроком на конец этого года", — сказал источник.
Он подтвердил, что лидерами также обсуждается концепция размещения центров для мигрантов на территории Европы "на добровольной основе".
"Заключения не согласованы"
"Сегодня во второй половине дня Европейский Совет провел обмен мнениями со спикером Европарламента и генеральным секретарем НАТО, а также провел обсуждения по вопросам безопасности и обороны, рабочих мест, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий и другим вопросам, таким как расширение, MH17 и бюджет", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Поскольку один из членов занял свою позицию по всем выводам, на данном этапе никакие заключения не согласованы", — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что "по этой причине пресс-конференция институциональных представителей ЕС была отменена и вместо этого состоится завтра после окончания саммита стран зоны евро".
"Право на защиту границ"
"Я очень рад, потому что после различных двусторонних переговоров, и кулуарных, и официальных, которые я провел и провожу, оказывается, что все большее число государств убеждается, что лучший вариант не есть принудительное перемещение или принудительное покрытие расходов, связанных с непринятием беженцев", — сказал премьер.
Он добавил, что ключевым в контексте миграции является "обширное сотрудничество для помощи государствам происхождения мигрантов и беженцев, а также углубленное сотрудничество на внешних границах ЕС".
Моравецкий отметил, что "позиция Италии по вопросу миграции движется также в направлении защиты внешних границ ЕС".
"Мы признаем полное право суверенных государств для защиты своих границ", — заключил он.
Итальянская стратегия по миграции
На прошедшей в минувшее воскресенье в Брюсселе неофициальной встрече по миграции Италия подготовила "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции". Документ предлагает разделить среди государств-членов Евросоюза ответственность за прибывающих на его территорию мигрантов. "Обязанность спасать жизни не может стать обязанностью обрабатывать запрос (на предоставление убежища. — Прим. ред.) за счет других… Кто высаживается в Италии, высаживается в Европе", — говорится в документе.
Рим ставит целью "преодоление" Дублинского соглашения, по которому ответственность за прием мигрантов лежит на первой стране, чью границу они пересекли при въезде в Евросоюз. В числе основных пунктов стратегии значится необходимость "совместной ответственности государств-членов ЕС за крушения" судов с мигрантами, усиление сотрудничества стран ЕС с государствами, из которых отправляются и которые пересекают мигранты, а также создание в них "центров международной защиты". Эти учреждения должны взять на себя обработку запросов на убежище и предоставление юридической помощи, в том числе в части добровольного возвращения мигрантов на родину.
Кроме этого, Италия предлагает бороться с явлением "вторичного передвижения" мигрантов — путем заключения двусторонних технических соглашений между странами ЕС, а также создавать центры по приему мигрантов сразу во многих европейских странах — в противоположность испанско-французской инициативе по размещению "закрытых центров" в зонах прибытия.