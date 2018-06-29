РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

На Украине выясняют причины провала танков "Оплот" на биатлоне в Германии

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (297)
222441
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Украине создали рабочую группу, которая должна определить причины технических и конструкционных недостатков, обнаруженных у танков Т-84 "Оплот", которые неудачно выступили на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии, сообщает портал "Обозреватель".

Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Эксперт: на Украине и правда есть аналог "Арматы", но это ничего не меняет

Представители концерна "Укроборонпром", предприятий, производивших работы над Т-84, Министерства обороны, Генерального штаба, Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обсудили неисправности "Оплота", выявленные во время соревнований в Германии на "круглом столе", и приняли решение о создании рабочей группы для выявления недостатков танка, а также для определения эффективных средств предупреждения подобных инцидентов.

В пресс-службе концерна "Укроборонпром" заявили, что в 2018 году ремонту и модернизации подверглись системы управления огнем пяти танков Т-84.

"После завершения работ, в соответствии с существующим порядком, был осуществлен прием указанных танков путем проведения приемо-сдаточных испытаний, включающих также проверку заказчиком, в данном случае Министерством обороны Украины, всех узлов и агрегатов, качество проведенных работ и фиксирования всех неисправностей. А в случае их выявления — техника не принимается", — отметили в "Укроборонпроме".

В концерне также подчеркнули, что не выявили недостатков у Т-84 при проверке и во время испытаний.

Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Эксперт объяснил, зачем Киев говорит о создании оружия "мощнее российского"
"После этого переданные основные боевые танки Т-84 активно эксплуатировались, в том числе, в соответствии с сообщениями Министерства обороны Украины, доказали свою эффективность во время проведения международных учений Combined Resolve X", — добавили в пресс-службе.
Украинская команда заняла последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, которые организуют бундесвер и американская армия, набрав 950 баллов. На первом месте Германия с 1450 баллами. В этом году, помимо Украины и ФРГ, в соревнованиях участвовали команды еще из шести стран — Австрии, США, Франции, Великобритании, Швеции и Польши.

Соревнования проводятся с 2016 года в немецком городе Графенвер и включают в себя 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Андрей Черных
рабочая группа создавшая недостатки в танке создала рабочую группу для выявление этих недостатков......
05:24
29.06.2018
ОтветитьНе отвечать
avg54
ну так и так ясно! Ошибки в генетическом коде конструкторов и танкистов!
04:50
29.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Сенегал
1
Колумбия
Матч окончен
0
Япония
1
Польша
Матч окончен
1
Панама
2
Тунис
Матч окончен
0
Англия
1
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Сенегал
1
Колумбия
Матч окончен
0
Япония
1
Польша
Матч окончен
1
Панама
2
Тунис
Матч окончен
0
Англия
1
Бельгия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена