Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018

Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Украине создали рабочую группу, которая должна определить причины технических и конструкционных недостатков, обнаруженных у танков Т-84 "Оплот", которые неудачно выступили на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии, сообщает портал "Обозреватель".

Представители концерна "Укроборонпром", предприятий, производивших работы над Т-84, Министерства обороны, Генерального штаба, Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обсудили неисправности "Оплота", выявленные во время соревнований в Германии на "круглом столе", и приняли решение о создании рабочей группы для выявления недостатков танка, а также для определения эффективных средств предупреждения подобных инцидентов.

В пресс-службе концерна "Укроборонпром" заявили, что в 2018 году ремонту и модернизации подверглись системы управления огнем пяти танков Т-84.

"После завершения работ, в соответствии с существующим порядком, был осуществлен прием указанных танков путем проведения приемо-сдаточных испытаний, включающих также проверку заказчиком, в данном случае Министерством обороны Украины, всех узлов и агрегатов, качество проведенных работ и фиксирования всех неисправностей. А в случае их выявления — техника не принимается", — отметили в "Укроборонпроме".

В концерне также подчеркнули, что не выявили недостатков у Т-84 при проверке и во время испытаний.

"После этого переданные основные боевые танки Т-84 активно эксплуатировались, в том числе, в соответствии с сообщениями Министерства обороны Украины, доказали свою эффективность во время проведения международных учений Combined Resolve X", — добавили в пресс-службе.Украинская команда заняла последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, которые организуют бундесвер и американская армия, набрав 950 баллов. На первом месте Германия с 1450 баллами. В этом году, помимо Украины и ФРГ, в соревнованиях участвовали команды еще из шести стран — Австрии, США, Франции, Великобритании, Швеции и Польши.

Соревнования проводятся с 2016 года в немецком городе Графенвер и включают в себя 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка.