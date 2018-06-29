Конгрессмен опасается, что саммит Трампа и Путина станет ударом по НАТО

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Конгрессмен-демократ Адам Шифф опасается, что встреча президентов США и России в Хельсинки станет ударом по НАТО.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

По мнению Шиффа, который является ведущим демократом в комитете палаты представителей конгресса, Трамп на встрече должен открыто выступить против "вмешательства" РФ в американские выборы.

"Но я боюсь, что вместо этого саммит окажется очередным ударом по НАТО и нашим союзникам и станет подарком для Кремля", — цитирует заявление конгрессмена газета Washington Post.

В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.