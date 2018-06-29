Пожар повышенной опасности в латвийском Олайне тушат 34 расчета

РИГА, 29 июн – РИА Новости. Крупный пожар на территории складов с опасными химическими отходами в латвийском городе Олайне тушат 34 расчета, сообщили РИА Новости в пресс-центре государственной пожарно-спасательной службы Латвии.

"В Олайне на территории сервиса отходов "BAO", на улице Целтниеку, возник пожар повышенной опасности. На месте работают 34 пожарных расчета, которые прибыли из Риги, Елгавы и местные бригады из Олайне", — сообщили в ГПСС.

Очевидцы публикуют фотографии и видеозаписи пожара в социальных сетях. Черный столб дыма виден за многие километры от места возгорания.

Олайне – город в 15 километрах от Риги, где находятся несколько крупных химических предприятий. В народе его называют "городом химиков".