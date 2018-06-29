Международный аэропорт на Бали закрыли из-за выброса вулканического пепла

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Международный аэропорт на индонезийском острове Бали закрыт в пятницу из-за выброса вулканического пепла, сообщил представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

"Международный аэропорт "Нгурах-Рай" из-за пепла вулкана Агунг закрыт 29 июня с 03.00 до 19.00 (с 22.00 мск в четверг до 14.00 мск в пятницу)", — написал представитель ведомства в Twitter.

I Gusti Ngurah Rai International Airport is closed due to the volcanic ashes of Mount Agung. Please stay updated for every information from our official account. pic.twitter.com/G7HaAyz5FD — I Gusti Ngurah Rai (@baliairports) 28 июня 2018 г.

​Среди путешественников из России, которые посещают Индонезию, именно Бали является наиболее популярным направлением — по итогам 2017 года международный аэропорт "Нгурах-Рай" в городе Денпасар принял почти 94,7 тысячи российских граждан, что составляет 85,7% всего турпотока из РФ в Индонезию.