Источник рассказал о миграционных решениях в итоговом документе саммита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. "Волшебных решений" миграционных проблем в итоговом документе, который лидеры ЕС пытаются согласовать на проходящих уже порядка девяти часов переговорах, ожидать не стоит, работа идет над согласованием приемлемых для всех формулировок, сообщил в пятницу журналистам источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам другого источника в одной из национальных делегаций, в проект вошла концепция добровольного размещения центров для мигрантов в Европе.

"Каких-то магических решений в сфере миграции в документе может и не быть, это может быть просто согласованный с точки зрения приемлемых для всех формулировок документ, например, фиксирующий, что нужно вернуться к обсуждению того или иного вопроса, и это тоже будут итоговые заключения саммита", — пояснил пожелавший остаться неназванным источник в структурах ЕС.

Источник в одной из национальных делегаций сообщил, что в обсуждаемый черновик заключений саммита вошли концепции, связанные с размещением на добровольной основе центров для мигрантов в европейских странах, вне Европы, а также связанная с предложением заключать соглашения с третьими странами по вопросам миграции.

В четверг в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС, одной из центральных тем которого стали вопросы миграции и равномерного распределения бремени по содержанию и приему беженцев.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.