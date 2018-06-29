Очевидцы сообщают о крупном пожаре в латвийском "городе химиков" Олайне

РИГА, 29 июн – РИА Новости. Очевидцы сообщают о крупном пожаре в районе латвийского города Олайне, где расположены склады с опасными химическими отходами.

По словам экс-депутата сейма Латвии Андрея Толмачева, "горят склады".

"В толпе зевак народ говорит, что горит склад BAO (склад опасных отходов)… Происходят небольшие хлопки", — сказал он.

Очевидцы публикуют фотографии и видеозаписи пожара в социальных сетях. Черный столб дыма виден за многие километры от места возгорания. На месте работают пожарные и полиция. Оперативные службы пока не прокомментировали происшествие.

Олайне – город в 15 километрах от Риги, где находятся несколько крупных химических предприятий. В народе его называют "городом химиков".