Источник рассказал об обсуждении в Брюсселе продления санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Доклад лидеров Франции и ФРГ участникам саммита ЕС по минским соглашениям и обсуждение, которое может за этим последовать, вероятно, не займет много времени, ожиданий длительных дискуссий нет, заявил журналистам в пятницу в кулуарах саммита источник, знакомый с ходом переговоров.

"Доклад не займет много времени, он будет сразу после завершения переговоров по миграции, пока лидеры заняты этой темой. Обсуждение после доклада, конечно, может быть, но краткое", — сказал источник.

По его словам, после возможного согласования политического решения о продлении санкций против РФ формальная процедура подготовки решения должна начаться уже в понедельник и может быть завершена в течение недели.