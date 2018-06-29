Помпео обсудил с избранным президентом Колумбии борьбу с наркотиками

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке борьбу с наркотиками и Венесуэлу, сообщил госдепартамент.

"Они обсуждали необходимость продолжения действий по сокращению выращивания коки и производства кокаина в Колумбии. Госсекретарь Помпео подтвердил, что США поддерживают справедливый и продолжительный мир в Колумбии. Они рассмотрели вопрос о поддержки странами Западного полушария народа Венесуэлы и восстановления демократии в этой стране", — говорится в сообщении.