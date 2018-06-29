В прокуратуре Франции рассказали о смене статуса Керимова в уголовном деле

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский сенатор Сулейман Керимов, с которого сняли все обвинения во Франции, переведен в статус ассистрированного свидетеля, об этом сообщает РБК со ссылкой на прокурора Экс-ан-Прованса Жана-Мишеля Претра, ведущего данное уголовное дело.

Ранее адвокат Керимова Никита Сычев сообщил РИА Новости, что все обвинения, предъявленные во Франции Керимову, сняты, в ближайшее время сенатору вернут паспорт и залог.

Согласно французскому законодательству, ассистированный свидетель — свидетель, который, как допускает следствие, мог участвовать в совершении преступления в качестве исполнителя или сообщника. Такому лицу, в отличие от обычного свидетеля, разрешено прибегать к помощи адвоката, он имеет право на очную ставку с теми, кто свидетельствует против него, давать показания без присяги, ходатайствовать о проведении экспертизы.

При этом ассистированный свидетель не может быть помещен под домашний арест или в камеру предварительного заключения.

Керимов находился под следствием во Франции с ноября прошлого года. Его обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Свою вину Керимов не признал.

Сенатора отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, при этом его свобода была ограничена. В начале декабря залог повысили до 40 миллионов евро.