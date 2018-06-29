Вице-президент США прибыл в Гватемалу

МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в четверг прибыл в Гватемалу.

"Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Гватемалу, чтобы встретиться с президентами "Северного Треугольника" Центральной Америки", – сообщило гватемальское правительство.

В этот "треугольник" входят Гватемала, Гондурас и Сальвадор, чьи президенты проведут встречу с Пенсом уже в четверг. Основной темой обсуждения станет тема "нулевой терпимости" к мигрантам со стороны властей США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.