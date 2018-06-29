БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС еще не приступали к обсуждению вопроса о выполнении минских соглашений, продолжающиеся переговоры по миграции идут сложно, сообщил в пятницу журналистам источник в одной из национальных делегаций.

"К теме минских соглашений еще не приступали. Пока по-прежнему обсуждают миграцию, и дискуссия идет не очень легко", — сказал он журналистам. По его оценке, переговоры могут занять "еще несколько часов".

На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости, планируют ли лидеры обсуждение минских соглашений и продление санкций этой ночью, источник сказал, что "это возможно, но ситуация может и измениться".

Другой источник в структурах ЕС заявил, что рассмотрение вопроса возможного продления санкций по-прежнему планируется в ходе текущего раунда дискуссий, то есть в течение ночи.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.