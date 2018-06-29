Правительство Кубы наградило посла России Камынина медалью Дружбы

МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Российский посол на Кубе Михаил Камынин награжден кубинской медалью Дружбы, сообщает МИД карибского государства.

"Сегодня (в четверг) в здании МИД правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла Российской Федерации Михаила Камынина за его систематическую работу по углублению двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах", – говорится в сообщении кубинского ведомства.

Медаль вручил министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья, а его заместитель Рохелио Сьерра Диас поблагодарил Камынина за поддержку Россией усилий Кубы по снятию экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США.

Камынин возглавлял департамент информации и печати МИД РФ с 2005 по 2008 год. В 2008 году был назначен послом РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов по совместительству.

В середине июня Камынин назначен главой российской дипмиссии в Португалии, следует из указа президента РФ.