В США пять человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Пять человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты в США, несколько серьезно ранены, заявил в ходе брифинга представитель полиции города Аннаполиса.

Ранее газета Baltimore Sun сообщила со ссылкой на своих сотрудников о большом числе пострадавших в результате стрельбы в принадлежащем ей издании Capital Gazette в столице штата Мэриленд Аннаполисе.

Представитель полиции отметил, что на данный момент они могут подтвердить "пять жертв, а несколько человек получили серьезные ранения".

Полиция отметила, что расследование только началось, оно "займет определенное время, чтобы определить, что произошло, как и почему". Правоохранительные органы также проводят опрос свидетелей.

Правоохранительные органы сообщили, что пока у них только один подозреваемый, которого задержали и допрашивают. Мотивы преступления пока также неизвестны.