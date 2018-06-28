Мальта предупредила, что не будет пускать в порты суда НПО с мигрантами

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правительство Мальты предупредило, что впредь не будет пускать в свои порты суда неправительственных организаций с мигрантами на борту.

В среду в порт Ла-Валетты зашло судно Lifeline с более чем 230 мигрантами на борту. Мальта открыла расследование в отношении экипажа судна, который пренебрег предупреждением итальянских властей, требовавших, чтобы мигрантов подобрала береговая охрана Ливии.

"Пока эти вопросы не прояснятся, Мальта не может позволить организациям, структура которых схожа с субъектом расследования, использовать порты Мальты для своих операций", — говорится в коммюнике.

Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями.

Утром 27 июня судно получило разрешение войти в территориальные воды Мальты. Lifeline ожидало этого разрешения с утра вторника, когда капитан заявил, что множество людей на борту страдают морской болезнью.