Американский генерал рассказал о планах США по борьбе с С-400

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В США намерены объединить усилия ВВС и сухопутных войск, чтобы найти способ противостоять российской системе ПВО С-400. Об этом заявил глава боевого авиационного командования ВВС генерал Джеймс Холмс.

По его словам, основное беспокойство у американских военных вызывает возросшая по сравнению с системой С-300 дальность зенитно-ракетного комплекса, которая, по словам Холмса, ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения.

"У нас есть определенные возможности, которые мы объединим в плане разведки и управления, а также различные системы большого радиуса действия", — цитирует генерала Military.com.

На вопрос о том, планируют ли в США использовать имеющиеся системы ведения огня на болшую дальность либо создать специальные гиперзвуковые ракеты, Холмс отвечать не стал.