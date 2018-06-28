СМИ: ливийский город Дерна полностью освободили от террористов

Боевики на пикапе в Ливии. Архивное фото

Боевики на пикапе в Ливии. Архивное фото

КАИР, 28 июн — РИА Новости. Национальная ливийская армия полностью взяла под контроль город Дерна, находившийся под властью террористов, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

В начале мая командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

Сообщалось, что в Дерне нашли прибежище боевики из разных террористических группировок — ИГ*, "Аль-Каида"*, "Джейш аль-Ислам"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.