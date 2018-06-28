В Латинской Америке считают, что встреча Путина и Трампа будет позитивной

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексика и вся Латинская Америка с оптимизмом смотрят на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла.

Саммит лидеров РФ и США пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

"Все международное сообщество ждет встречи двух самых важных мировых лидеров стран, обладающих самым большим арсеналом. Через них проходит огромная часть всей международной политики, в том числе связанная с обеспечением мира, и в этом смысле Мексика и Латинская Америке, да и весь остальной мир оптимистичны по поводу этой встречи", — заявил Агилар Валенсуэла,

По его мнению, встреча должна быть позитивной, хотя о конкретных результатах говорить пока сложно. "Смогут ли президенты сотрудничать в части Сирии, не ясно, так как пока сближения не дали конкретных результатов. Но, надеюсь, на этой встрече они будут", — заметил политолог.

Он также рассчитывает, что итогом встречи станет конкретика в части Палестины и Ирана, особенно по выходу США из ядерной сделки с Тегераном. Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

"Это очевидный регресс в отношениях, надеюсь, что будет достигнут возврат к прежним позициям", – заметил Агилар Валенсуэла.