В Латинской Америке считают, что встреча Путина и Трампа будет позитивной

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексика и вся Латинская Америка с оптимизмом смотрят на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла.
"Все международное сообщество ждет встречи двух самых важных мировых лидеров стран, обладающих самым большим арсеналом. Через них проходит огромная часть всей международной политики, в том числе связанная с обеспечением мира, и в этом смысле Мексика и Латинская Америке, да и весь остальной мир оптимистичны по поводу этой встречи", — заявил Агилар Валенсуэла,
По его мнению, встреча должна быть позитивной, хотя о конкретных результатах говорить пока сложно. "Смогут ли президенты сотрудничать в части Сирии, не ясно, так как пока сближения не дали конкретных результатов. Но, надеюсь, на этой встрече они будут", — заметил политолог.
"Это очевидный регресс в отношениях, надеюсь, что будет достигнут возврат к прежним позициям", – заметил Агилар Валенсуэла.