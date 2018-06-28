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В постпредстве РФ при ООН указали на ложь США о конференции по терроризму

(обновлено: 23:49 28.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-ЙоркеЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ООН, 28 июн — РИА Новости. В постпредстве России при ООН указали на лживые заявления в комментарии США о подготовке конференции ООН по борьбе с терроризмом.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Джина Мун
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В ООН открывается конференция глав контртеррористических ведомств

В ООН 28-29 июня проходит первая конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом. Ранее США выступили с критикой Управления ООН по борьбе с терроризмом — организатора конференции. Постпредство США при ООН сообщило, что контртеррористическое управление ООН запретило неправительственным организациям присутствовать "на некоторых важных встречах конференции". Постпред США при ООН Никки Хейли назвала это решение "возмутительным" и пришла к выводу, что оно было принято под давлением России, Сирии, Ирана, Кубы и Венесуэлы.

В российской миссии выразили "разочарование и возмущение" в связи с подобным заявлением американских коллег.

"Выделим два ключевых лживых элемента заявления. Во-первых, организатор мероприятия – Управление ООН по контртерроризму (УКТ) – якобы приняло "беспрецедентное и несостоятельное" решение отказать представителям гражданского общества в участии в наиболее важных встречах конференции. Во-вторых, в постпредстве США опять нашли во всем "след Москвы" — на Секретариат ООН, мол, оказывали давление "нечистоплотные государства, не заслуживающие доверия в борьбе с терроризмом". В списке – Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла", — говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AFP 2018 / Hector Retamal
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"США осмелились занести в этот список Россию, Сирию и Иран, находящихся на переднем краю борьбы с терроризмом. Между тем по инициативе Антониу Гутерреша руководство УКТ готовило первый в истории ООН "саммит" глав компетентных ведомств государств-членов загодя и оповестило о его формате в середине мая. Американская реакция, таким образом, запоздала на месяц", — отмечает постпредство.

В первый день конференции прошли рабочие сессии по теме "Возможности и вызовы международному сотрудничеству через обмен информацией, оценками и данными" и "Противостояние распространяющейся угрозе от иностранных боевиков-террористов". В них принимали участие только представители контртеррористических агентств государств-членов ООН. Как ранее пояснил высокопоставленный представитель ООН, "от многих стран поступил запрос провести первые две сессии в закрытом режиме, так как на обсуждение выносятся сугубо профессиональные темы".

В российской миссии отметили, что призыв генсека ООН о создании нового партнерства во имя борьбы с террористической угрозой "изначально восприняли в Вашингтоне как посягательство на мнимое "лидерство" США в этой сфере".

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
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"Не сумев заставить ООН плясать под свою дудку, американская сторона решила перейти от интриг и шантажа к оскорблениям и провокациям", — говорится в комментарии.

В постпредстве сообщили, что при поддержке "нескольких обычных союзников" США предложили подключить структуры гражданского общества к обсуждению вопросов сотрудничества разведок, обмена секретной информацией, перехвата боевиков и уголовного правосудия.

"Абсурдом это посчитали не только мы, но и множество других государств, знающих о борьбе с террористами не понаслышке. Хотелось бы узнать у наших американских коллег: ЦРУ, ФБР и АНБ часто общаются с представителями гражданского общества? Обсуждают с ними оперативные планы? Может быть, при этих спецслужбах есть наблюдательные советы из представителей гражданского общества, которые контролируют их работу?" — говорится в заявлении.

Принятое секретариатом ООН решение сохранить закрытый формат этих сессий и пригласить НПО на второй день мероприятия, по оценке российской миссии, "стало единственным возможным компромиссом".

"Но США не любят компромиссы. Даже разумные. Американская делегация пригрозила понизить уровень своего участия в конференции. Представители США могут на ней вообще не появляться, если они не настроены бороться с террором сообща. Хотя это им нужно не меньше, чем другим членам международного сообщества", — подчеркнули в миссии.

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