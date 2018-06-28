Не менее четырех человек погибли в редакции газеты Capital Gazette

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском штате Мэриленд в четверг, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Ранее газета Baltimore Sun сообщила со ссылкой на своих сотрудников о большом числе пострадавших в результате стрельбы в принадлежащем ей издании Capital Gazette. Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на полицию, что в результате погибло несколько человек, есть раненые, подозреваемый задержан.

"Стрелок-одиночка расстрелял множество людей в моем офисе, некоторые из них мертвы. Вооруженный человек выстрелил в стеклянную дверь, вошел в офис и открыл огонь по многим людям. Нет ничего ужаснее, чем слышать, как многих расстреливают, пока ты сидишь под своим столом и слышишь, как стрелок перезаряжает оружие", — написал в своем Twitter один из сотрудников газеты Фил Дэвис.

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс сообщила журналистам, что президента США Дональда Трампа проинформировали о происшедшем.