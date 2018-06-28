Мексика попросила ООН помочь в ситуации с мигрантами в США

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Мексика в лице главы МИД Луиса Видегарая просит вмешательства ООН в ситуацию с разделением семей мигрантов в США, сообщает дипломатическое ведомство.

"В четверг в Нью-Йорке Видегарай проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом, на которой попросит о вмешательстве Объединенных Наций с целью не допустить разделения детей обоих полов с их родителями на границе вне зависимости от их миграционной ситуации", – говорится в коммюнике МИД Мексики.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.