В Греции начали расследование из-за заявлений главы МИД об угрозах

АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости. Прокуратура Ареопага — верховного суда Греции — начала расследование в связи заявлениями министра иностранных дел Никоса Котзиаса о многочисленных угрозах его жизни, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Начато предварительное расследование, цель которого установить, были ли совершены какие-либо действия, помимо угроз, за которые предусмотрено уголовное наказание, говорится в сообщении.

Котзиас в интервью радиостанции 24/7 в четверг заявил, что получает многочисленные угрозы его жизни и его семье, многие из них связаны с подписанием соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония.

"Я получил 800 писем с угрозами моей жизни и моей семье. Я получил коробки крови и с землей, пропитанной кровью, я получаю конверты с пулями. Где прокурор? Речь идет о серьезных преступлениях, я не вижу реакции", — сказал Котзиас, отметив, что власти просто дают рекомендации.